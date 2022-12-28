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Эндрю Милберн, наемный военный из частной военной компании «Моцарт», рассказал, что боевики ВСУ убивают сдавшихся военнопленных и творят «зверства». Об этом пишет портал «Русская Весна».

Милберн заявил, что Украина является коррумпированной и «конченой» страной. Он отметил, что ВСУ нарушают Гаагскую конференцию. Ее точного содержания военный не знает, но знает, что что нельзя снимать такие видео с пленными, какие снимают ВСУ для привлечения прессы.

Наемник рассказывает, что украинцы снимают все, что совершают с военнопленными и это нарушает все военные законы.

Собеседник Милберна уточнил, что если бы американские военные были замечены в прошлом в военных преступлениях, они бы сразу были уничтожены. Поэтому Украину он не поддерживает.

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