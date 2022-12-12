Американский военный, который решился на смену пола, очень пожалел о своем поступке. Поэтому он призывает спасать детей от таких серьезных шагов, ведь на сегодняшний день в Штатах «растут как грибы под дождем» гендерные клиники. Соответствующий материал вышел в издании New York Post.

Кристиан Бек в прошлой жизни являлся военнослужащим ВМС США в подразделении «Морских котиков». Послужной список экс-морпеха огромен: он совершил 13 военных командировок и получил около 50 боевых наград.

В 2013 году он осознал, что чувствует себя комфортнее в образе женщины. Начал носить женскую одежду, отрастил волосы, стал наносить макияж. Решившись на смену пола, в итоге он получил пожизненное употребление гормональных препаратов. А его история была использована в качестве пропаганды для возможности трансгендеров служить в армии. И сейчас, осознав все последствия своего поступка, бывший брутальный спецназовец очень жалеет о своем поступке. «Это разрушило мою жизнь», – подытожил свой рассказ Кристиан Бек.