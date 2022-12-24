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Как сообщает издание «Московский комсомолец», генерал вооруженных сил США в отставке Барри Маккефри во время беседы с журналистами телеканала MSNBC высказал свое мнение относительно того, каковы есть шансы у ВСУ одержать победу в СВО. Он заявил, что вооруженным силам Украины не выиграть в СВО, так как они находятся в оборонительной позиции.

Барри Маккефри подчеркнул, что для шанса на победу, армии Украины необходимо перехватить инициативу в зоне боевых действий. А для этого у ВСУ нет необходимого вооружения, такого как дальнобойные ракеты класса «земля-земля» и множества танков М1. Он отметил, что единственное, что может сделать украинская армия на данный момент – это «поставить шах», однако это еще не означает, что ей в итоге удастся поставить «мат».

Также американский генерал в отставке выдвинул предположение того, что президент Российской Федерации задумал «весеннюю стратегию» для продвижения заданных целей в СВО на Украине.

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