Американская компания Cisco Meraki заявила, что российские пользователи облачных сервисов не смогут получить доступ к своим данным через роутеры их производства уже на следующей неделе.

Начиная с 21 декабря российские и белорусские пользователи сетевых устройств компании Cisco Meraki не увидят в своих личных кабинетах американских устройств. Блокировка доступа пройдет по геолокации и американское оборудование больше не сможет получать обновление программного обеспечения.

Представители американской компании сообщили, что вынуждены пойти на данный шаг, чтобы соответствовать требованиям властей США, которые приняли закон об антироссийских санкциях. Поэтому компания Cisco, купившая Meraki почти 10 лет назад, вынуждена выполнять требования властей США.

Напомним, что еще в июне компания Cisco Meraki приняла решение об уходе с рынка Российской Федерации и Белоруссии, прежде запретив продавать свое оборудование на территории РФ еще в марте.