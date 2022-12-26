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Согласно информации портала «Газета.ру», телевизионный американский канал KPHO-TV сообщил, что житель Аризоны нанес удар в сердце своей 33-летней знакомой с целью реанимации. Происшествие случилось 12 ноября текущего года. Согласно данным представителей полиции, 34-летний Стивен Джозеф Андерсон пригласил к себе в гости Ребекку Линн Ламберт.

По словам подозреваемого, в то время как он принимал водные процедуры, женщина употребила наркотическое вещество, в результате чего у нее случилась передозировка. По итогу она скончалась. Когда мужчина вышел из ванной комнаты, то обнаружил свою подругу мертвой. В процессе реанимации женщины, Андерсон вонзил в ее грудь нож с 13-ти сантиметровым лезвием. Что побудило мужчину ударить ножом в сердце уже мертвую женщину до сих пор не ясно.

На данный момент, Стивен Джозеф Андерсон находится в психиатрической лечебнице. Согласно данным средств массовой информации, он обвиняется в хулиганстве, факте сокрытия смерти и нанесений увечий трупу.

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