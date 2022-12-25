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Соединенные Штаты Америки на протяжении тридцати лет допускали ошибки в решении всех ключевых вопросов. Об этом пишет издание The Spectator, ссылаясь на слова Ричарда Хаасса, занимающего пост президента Совета по международным отношениям.

Хаасс заявил, что власти Вашингтона, стремясь поучать другие страны, уже забыли, как Соединенные Штаты воевали с Афганистаном и Ираком.

Также политик усомнился в решении американского правительства о введении санкций, и в том, что они могут каким-то образом воздействовать на другие страны. Хаас привел примеры, с помощью которых доказал, что это мнение является ошибочным.

Так, Хаасс рассказал об иракском президенте Саддаме Хусейне, на которого санкции никак не повлияли и не убедили его покинуть Кувейт.

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