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Как сообщает издание «Комсомольская правда», активистом Томми Робинсоном была проведена акция под зданием Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании с посланием министру обороны Бену Уоллесу.

24 декабря, в канун Рождества (праздник на Западе отмечается 25 декабря), британским политиком Томми Робинсоном была собрана группа активистов, которые вывесили плакаты с требованиями прекращения военной помощи для Украины. Надпись на плакате гласит: «Послание Бену Уоллесу. Вместо приоритетных поставок оружия Украине, почему бы не призвать к правосудию банды насильников в Соединённом Королевстве — и сделать приоритетной эту проблему?».

В данном послании речь идет о жертвах, подвергшихся насилию организованными группировками-мигрантов. В глубинках Королевства неоднократно подвергались насилию несовершеннолетние, а полиция при этом бездействовала. Самый «знаменитый» подобными случаями оказался город Телфорд. Журналистам удалось установить, что на протяжении 40 лет, участниками банд-мигрантов было изнасиловано около тысячи девочек-подростков.

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