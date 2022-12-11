Алексей Кузьмин, занимающий должность главы Донецкой городской администрации, в своем Telegram-канале написал, что в результате обстрела украинских вооруженных сил Киевского района города Донецк была ранена одна мирная жительница города.

Кузьмин уточнил, что в результате обстрела украинскими военными осколочное ранение получила женщина 1956 года рождения. В последнее время ВСУ начали более интенсивно обстреливать мирные районы города Донецк, что приводит к жертвам среди гражданского населения.

Напомним, что еще в феврале 2022 года украинские военные активизировали свои действия направленные против мирных жителей ЛДНР, что стало причиной призыва властей республик к России об оказании помощи в сдерживании агрессии. Впоследствии 21 февраля Россия признала республики Донбасса, а 24 февраля началась специальная военная операция по освобождению территорий республик и защите мирных жителей.