Издание The Guardian опубликовало историю о жителе Калифорнии, который начал заниматься бегом только в 60 лет, и в итоге смог пробежать за один день целых 100 км. Также пожилой американец рассказал, как активные занятия спортом повлияли на его брак.

Американец Кен Кэмпбелл, которому недавно исполнилось 71, ранее работал в должности редактора газеты. Он никогда не вел активный образ жизни и не увлекался спортом, в отличие от своей жены, которая регулярно принимала участие в марафонах. Однажды его жена получила травму ноги и попросила своего мужа составить ей компанию на пробежке, чтобы при необходимости подстраховать ее.

Мужчина вспоминает, что первый раз он даже не мог бежать из-за своего избыточного веса, а просто шел за своей супругой. Однако к моменту, когда его жена Сьюзан полностью восстановилась, ее муж успел полюбить пробежки. После этого он постоянно сопровождал свою жену на пробежках, что в итоге позволило ему пробежать сначала 50 км, а затем и 100 км.