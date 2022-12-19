Интернет-издание 19FortyFive опубликовало информацию, согласно которой санкции, наложенные Западом на Россию, оказались не настолько эффективными, как это предполагалось. Западное руководство ожидало, что российская экономика полностью обвалится в результате санкционных наложений, ведь РФ был объявлен фактически финансовый бойкот.

По словам американского аналитика, принятые санкции (8 пакетов были принято только ЕС) не смогли привести к завершению СВО на Украине, а рубль не обрушился. А ведь на это очень сильно надеялись в Вашингтоне. По словам обозревателя, все, чего добился коллективный Запад – это снижения уровня поддержки Российской Федерации в мире, однако и такой «успех» весьма относителен.

Также журналист подчеркнул, что рубль не рухнул, а наоборот укрепился с момента начала специальной военной операции, а уровень инфляции снизился. Отмечается, что множество бытовых товаров в России удалось импортозаместить или же использовать способ параллельного импорта. Именно поэтому, по мнению автора материала, должного эффекта от санкций Запад не получил.