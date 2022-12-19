В материале, который был опубликован на портале издания 19FortyFive, указывается, что в случае внезапной смерти действующего президента США Джо Байдена страна может столкнуться с очень трагическими последствиями.

Как пишет издание, преклонный возраст Джо Байдена таит в себе определенные риски, с последствиями которых может столкнуться все государство в целом. В случае внезапной смерти американского лидера США будут отброшены далеко назад, враги Вашингтона будут ликовать, а преданность союзников может пошатнуться. Авторы материала задумались над тем, насколько вообще Джо Байден может эффективно управлять государством, если взять во внимание все его нелепые оговорки и ошибки.

Издание отмечает, что даже в начале своей политической карьеры, когда он впервые боролся за пост президента США в 1988 году, он копировал свои речи для выступлений у Джона и Роберта Кенеди, а также у политика Нилома Киннока. А находясь на посту уже действующего президента США, Байден 22 декабря назвал украинский народ иранцами во время пресс-конференции по результатам встречи с Владимиром Зеленским.