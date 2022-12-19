Противоречивые взгляды на военную помощь США Украине отражают все больше опасений, что это сделает конфликт затяжным с негативными последствиями не столько для России, сколько для самого Запада и его союзников в «третьем мире». На этот аспект обратил внимание военный обозреватель Питер Сучиу в интернет-издании «1945» (19FortyFive). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Соединенные Штаты предоставили около 66 миллиардов долларов помощи Украине, что, по данным Центра Стимсона, «больше, чем совокупная сумма, которую Соединенные Штаты предоставили в виде военной помощи всем прочим странам в 2021 финансовом году и почти в три раза превышает весь оборонный бюджет Украины в 2020 году».

Однако в настоящее время существуют разные мнения о том, что даст эта помощь. Пентагон поставил все, от боеприпасов для стрелкового оружия и военных касок до ракет и мобильных пусковых установок, однако майор армии США Джон Спенсер (в отставке) в своем Твиттере заявил, что эти усилия «слишком малы и слишком медленны».

С другой стороны, все чаще стали звучать предположения, что конфликт на Украине «может стать еще одним «долгим конфликтом» для Запада, хотя и без американских сапог на земле. Даже если Соединенные Штаты и НАТО не будут втянуты в конфликт, ряд аналитических центров теперь предупреждают, что конфликт затронет страны, находящиеся далеко от полей сражений», – отмечает Сучиу.

Это связано с тем, что часть помощи в виде вооружений и даже военной техники, предоставляемой Украине, стала проявляться в отдаленных регионах и способствовать эскалации других конфликтов, в том числе используясь против интересов Запада. Проблема гораздо более серьезна со стрелковым оружием, чем с более крупными и сложными системами, такими как танки и самолеты.

Так в прошлом месяце президент Нигерии Мухаммаду Бухари предупредил, что «оружие, использовавшееся на Украине, начинает просачиваться в регион». Он призвал к усилению охраны границы в бассейне озера Чад, где действуют террористические группировки исламистов.

Кроме того, финские СМИ не раз сообщали, что часть стрелкового оружия из Украины попадает в преступные синдикаты по всей Скандинавии, а оттуда может быстро перетечь и в другие страны Европейского Союза.

Как сообщил Джордан Коэн, политический аналитик Института Катона, в интервью для The Hill, «объемы оружия, отправляемого в Украину, ошеломляют. В то же время президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал готовность предоставить оружие любому гражданину Украины. Это означает, что мало что делается для отслеживания потока стрелкового оружия и боеприпасов».

По его мнению, без присутствия представителей США или НАТО на местах просто невозможно проследить, куда попадает оружие, и проблема, скорее всего, станет еще хуже, если и когда конфликт подойдет к концу. Потребуется учет миллионов единиц оружия , и неясно, будут ли у Киева ресурсы, чтобы попытаться их собрать.

«Поставки оружия США Украине стали самыми прозрачными в истории на данный момент. Но даже точное знание всего того, что администрация Байдена отправила Киеву, не гарантирует, что она знает, где окажется все это оружие», – заявил Коэн. По его оценке, «несомненно, десятки или даже сотни тысяч единиц оружия просто исчезнут – отправившись для продажи на черном рынке».

«Другими словами, даже если конфликт на Украине каким-то образом перестанет быть проблемой для Путина и России, наследие этого конфликта будет преследовать Европу и западный мир еще долгие годы, а то и десятилетия», – заключает обозреватель 19FortyFive.