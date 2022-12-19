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Как сообщает РИА Новости, в новом 2023 году вероятность возникновения глобального мирового конфликта с ведением боевых действий почти на всей территории земного шара очень высока. Причем поводом для начал мирового конфликта может послужить украинский конфликт, возможный конфликт между Турцией и Грецией, Тайванский кризис, пограничный конфликт между КНР и Индией или же возможный конфликт на Корейском полуострове. Такие прогнозы дал американский эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли в своей статье, которая была опубликована на портале 19FortyFive.

По словам эксперта, в 2022 году ситуация в мире настолько накалилась, что крупные государства оказались в шаге от возможного начала нового мирового конфликта. Причем спровоцировать подобное негативное развитие ситуации может один из локальных конфликтов, в том числе и продолжающиеся активные боевые действия на территории Украины.

Эксперт отмечает, что и другие спорные территории и старые «спящие горячие точки» могут спровоцировать новый мировой конфликт. Фарли обращает внимание на разногласия Вашингтона и Пекина в вопросе определения статуса Тайваня. В случае начала боевых действий между КНР и Тайванем, по мнению американского эксперта, в конфликт также вступят США и Япония, что повлечет за собой начало мирового конфликта.

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