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Как сообщает РИА Новости, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу в своей статье для издания 19FortyFive написал, что вместо того, чтобы прислушаться к обоснованным требованиям президента России Владимира Путина по нерасширению НАТО на восток, США решили спровоцировать конфликт на территории Украины.

По мнению автора статьи, если бы США серьезнее отнеслись к требованию Владимира Путина, то США сегодня были бы в более выгодном положении. Он считает, что в таком случае США продемонстрировали бы, что в мире ценится сила дипломатии. Такой шаг смог бы способствовать продолжению переговоров с Кремлем, что позволило бы значительно сократить свои военные расходы.

В таком случае, американское правительство смогло бы выделить намного больше денег для развития своей собственной экономики. При этом население США могло бы гордиться разумно политикой своего политического руководства внутри страны, а не переживать за сомнительные действия за пределами государства, написал Даг Бэндоу.

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