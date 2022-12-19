За последние десятилетия ни одно европейское правительство и ни одна администрация США не были готовы воевать за Украину. Но никто из них не желает сказать Киеву правду, пишет в интернет-издании «1945» (19FortyFive) Дуг Бэндоу, эксперт Института Катона, бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

По мнению Бэндоу, «лидеры НАТО и его государств-членов очень похожи на дискредитированную французскую королевскую семью Бурбонов, которые, по словам французского государственного деятеля Талейрана, «ничего не забыли и ничему не научились». На ноябрьской встрече в Бухаресте (Румыния) официальные лица подтвердили обещание, данное в том же самом месте 14 лет назад: что Украина в конечном итоге может вступить в НАТО».

В НАТО заявили: «Мы подтверждаем решения, принятые нами на саммите в Бухаресте в 2008 году, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины». Благодаря этому НАТО продолжает свою практику обмана Киева. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг с призывом «действовать шаг за шагом» избегает вопрос сроков, под которым он в действительности имеет в виду вечность.

«На самом деле, за последнее десятилетие ни одно европейское правительство и ни одна администрация США после Джорджа Буша-младшего не были готовы воевать за Украину. Но, увы, никто не захотел сказать Киеву правду. Отсюда годы льстивых заявлений о вечной дружбе со стороны правительств без малейшего намерения когда-либо вступать в союз с Украиной», – отмечает Бэндоу.

Он напомнил о катастрофических последствиях этого ложного обещания, которое привело к нынешнему конфликту в Украине, в котором «уже погибли десятки тысяч людей. Сотни тысяч искалечены и травмированы. Миллионы перемещены». Западные союзники упорно отказываются брать на себя какую-либо ответственность за свои злонамеренные действия, и ни один чиновник из НАТО или правительства-члена не был привлечен к ответственности за введение в заблуждение как Киева, так и Москвы.

Это обещание, подкрепленное оружием и обучением военнослужащих, возможно, убедило Украину жестко противостоять России, а не выполнять Минские соглашения, принятые в 2014 и 2015 годах для прекращения конфликта в Донбассе – особенно положения, которое давало бы преимущественно русскоязычным регионам особый конституционный статус.

Это заставило Россию угрожать военными действиями против Украины. Москва также серьезно восприняла заверения союзников Украине и предполагала, что в какой-то момент НАТО и Киев завершат союз. Ведь западные союзники нарушили свои прежние обещания не расширять НАТО, несмотря на неоднократные предупреждения России. Более того, Вашингтон и Брюссель не оказывали давления на Украину, чтобы она соблюдала Минские соглашения.

Почему официальные лица и члены НАТО предложили Киеву ряд гарантий, которые они никогда не собирались выполнять? По мнению Бэндоу, одной из причин может быть то, что ложь казалась самым простым способом сделать всех счастливыми. Как у политиков-кандидатов на выборах, говорящих людям лишь то, что те хотят услышать.

Во-вторых, европейцы не могли игнорировать безрассудную настойчивость администрации Буша-младшего о разрешении присоединения к НАТО Грузии и Украины. Вместо того, чтобы сказать «нет» еще тогда (даже администрация Обамы согласилась, что такой ответ должен быть отрицательным), никто не хотел признавать, что они солгали, поэтому проще было продолжать говорить «да, но как-нибудь позже».

Суть в том, что защищать Украину никогда не было в интересах ни одного члена НАТО. На деле, множество европейцев не считают, что в их интересах защищать других членов трансатлантического альянса. По итогам опросов в 13 европейских странах-членах НАТО, большинство только в трех высказались за поддержку своих соседей, и в любом случае они ожидают, что Вашингтон вмешается и спасет положение.

За исключением стран Балтии, которые выступают за более конфронтационную политику по отношению к России – по-видимому, полагая, что, если разразится война, они могут просто затаиться и ждать, пока американская «кавалерия» прибудет на помощь, чтобы сражаться за них.

Поскольку мирных переговоров не предвидится, Зеленский идет ва-банк. Судя по всему, он решил подражать своим европейским сторонникам и надеется получить ту же сделку, что и нынешние члены НАТО: что США всегда будут защищать его, во что бы это им не обошлось. В Европе по-прежнему больше говорят, чем делают в вопросах военных усилий, и их вклад сильно отстает даже в том, что касается финансовой и материальной помощи Украине, несмотря на то, что последняя имеет гораздо большее значение для своих непосредственных соседей.

Есть ли другие варианты? Мария Омеличева из Национального военного колледжа признала: «Вашингтон уже заявил о нежелании предоставить Киеву юридически обязывающую защиту, которую он запросил. Так же поступила и Великобритания». Вместо этого она предложила «израильскую модель»: сосредоточение безопасности Украины на принципе самообороны, поддерживая тесное партнерство с США и европейскими странами для модернизации и оснащения своих вооруженных сил и укрепления ПВО, а также привлекая помощь других партнеров, готовых поделиться технологиями, обучением и разведданными.

По крайней мере, это был бы шаг в более реалистичном направлении, считает Бэндоу. «Украинцам не повезло, они «живут в плохом районе». Но предполагаемые европейские друзья Киева по-прежнему не хотят воевать от его имени, и раз они этого не сделают, то и США точно не должны. Украинцы должны учитывать эту реальность. По понятным причинам им нужны гарантии безопасности. Однако им нужно искать ответы за пределами НАТО. Это означает, что любой стабильный мирный режим потребует учета требований безопасности и России, и Украины», – заключает экс-помощник Рейгана.