Британские средства массовой информации, в том числе и Daily Mail, после отставки Лиз Трасс с должности премьер-министра страны выпустили ряд материалов с жесткой критикой в ее адрес.

Теперь же Daily Mail подготовило к выходным дням материал с большим количеством фотографий, посвященным празднованию так называемой «Ночи Гая Фокса», которое проходило в Эденбридже. Во время народных гуляний и празднования, организаторы вынесли огромное чучело Лиз Трасс и совершили обряд сожжения, указав, что она является главным злодеем этого года.

Художники, которые создавали чучело, изобразили бывшего премьер-министра с «Книгой рекордов Гиннеса», так как Лиз Трасс смогла продержаться на посту всего 44 дня, красной кепкой Трампа и транспарантом в руках с надписью «Маленький бюджет». Во время обряда сожжения чучела организаторы сначала взорвали ее голову, а затем пламя охватило и оставшуюся часть.

В комментариях многие британцы выразили свою поддержку такой символичной акции, как сожжение чучела. Пользователь под ником DepressedLancsLass написал, что Лиз Трасс очень хотела походить на Тэтчер, что эй и удалось, ведь ее возненавидели точно так же, но еще за более короткий срок.