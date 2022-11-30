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Один из жителей населенного пункта Курдюмовка рассказал, как военные вооруженных сил Украины обокрали местное население. Так по словам мужчины, украинские боевики отобрали у его брата холодильник и стиральную машинку, а у других жителей Курдюмовки украли микроволновку и мотоцикл.

Видео с комментарием мужчины появилось на официальном Телеграм-канале штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики. Мужчина подчеркнул, что бойцы ВСУ заехали в дом его брата и обосновались там. А после того, как покидали населенный пункт, оказалось, что пропала крупная бытовая техника – холодильник и машинка для стирки. Также мужчина подчеркнул, что у других односельчан ВСУшники украли микроволновую печь и даже мотоцикл.

Напомним, что мэром Горловки было сделано заявление о том, что военнослужащие ВС РФ освободили населенный пункт Курдюмовка. Благодаря этому, российская армия теперь может контролировать трассу на Артемовск.

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