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Зенитно-ракетный комплекс российской армии «Тор-М2У» обнаружил в воздушном пространстве беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины и сбил его зенитной ракетой. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Экипаж зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2У» постоянно несет боевое дежурство в зоне проведения специальной военной операции. Оператор ЗРК смог обнаружить на мониторе воздушную цель, ей оказался крупный беспилотный летательный аппарат вооруженных сил Украины. Цель была взята на сопровождение, после чего в результате точного выстрела зенитной ракетой полностью уничтожена.

Напомним, что российские зенитно-ракетные комплексы «Тор-М2У» могут отслеживать цели в воздушном пространстве в направлении 360 градусов. Максимальное расстояние для определения и поражения воздушной цели противника составляет 30 километров. Боевой расчет может одновременно сопровождать до четырех целей и каждую из них поразить ракетой. Также возможно поражение одно воздушной цели всеми ракетами.

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