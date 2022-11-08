Как сообщает РИА Новости, ряд зарубежных средств массовой информации выпустили похожие материалы на тему того, как Запад направляет киевские власти на переговорный трек. На фоне таких событий в информационном поле президент Украины решил озвучить свои условия, которые необходимы для начала переговорного процесса между Украиной и Россией.

В своем видеообращении, которое было опубликовано на личном Telegram-канале президента Украины, Зеленский перечисли все условия, выполнения которых Киев хочет от российской стороны. В первую очередь Зеленский хочет восстановления территориальной целостности Украины и уважения к Уставу ООН с российской стороны. Также в списке желаний киевской власти можно увидеть требование о выплате компенсаций за весь ущерб, который был нанесен военными действиями, а также наказание всех военных преступников. И последнее, чего хочет киевская власть, это гарантии, что такое никогда больше не повторится.

Напомним, что ранее Дмитрий Песков заявил, что российская сторона всегда открыта к переговорам, однако сам Зеленский еще 4 октября издал указ о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.