ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает РИА Новости, ряд зарубежных средств массовой информации выпустили похожие материалы на тему того, как Запад направляет киевские власти на переговорный трек. На фоне таких событий в информационном поле президент Украины решил озвучить свои условия, которые необходимы для начала переговорного процесса между Украиной и Россией.

В своем видеообращении, которое было опубликовано на личном Telegram-канале президента Украины, Зеленский перечисли все условия, выполнения которых Киев хочет от российской стороны. В первую очередь Зеленский хочет восстановления территориальной целостности Украины и уважения к Уставу ООН с российской стороны. Также в списке желаний киевской власти можно увидеть требование о выплате компенсаций за весь ущерб, который был нанесен военными действиями, а также наказание всех военных преступников. И последнее, чего хочет киевская власть, это гарантии, что такое никогда больше не повторится.

Напомним, что ранее Дмитрий Песков заявил, что российская сторона всегда открыта к переговорам, однако сам Зеленский еще 4 октября издал указ о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным.

Вам может понравиться

Израильские журналисты обратили внимание на свастику на рюкзаке украинского солдата

Израильский журналист издания The Jerusalem Post Звика Клейн на своем аккаунте в Twitter опубликовал фото военнослужащего ВСУ, у которого на рюкзаке наклеена нашивка с изображением свастики. Израильские подписчики журналиста были

Жители Британии обрадовались обряду сожжения чучела Лиз Трасс

Британские средства массовой информации, в том числе и Daily Mail, после отставки Лиз Трасс с должности премьер-министра страны выпустили ряд материалов с жесткой критикой в ее адрес. Теперь же Daily

Военкор Руденко уверен, что Херсон основательно подготовили к обороне

Военный корреспондент Андрей Руденко заявил, что в Херсоне могут начаться боевые действия, как только начнутся первые заморозки. Пока же местные власти уведомили о завершении организованной эвакуации мирных жителей, но при