Киевский режим старается любым способом сыпать обвинения в адрес Российской Федерации. Таким образом Зеленский и его свита стараются укрепить поддержку западных стран на фоне того, что Запад уже начал уставать от требований Зеленского. Об этом сообщает интернет-издание «RT».

Министерство иностранных дел Российской Федерации отметило, что президент Украины, обвиняя Россию, старается снять с себя ответственность за инцидент на территории Польши. Также в ведомстве подчеркнули, что предварительные данные свидетельствуют лишь об одном: ракеты, упавшие на территории Польши, являются украинскими.

Отметим, что Киев, в свою очередь, отвергает причастность к данному инциденту, и требует от Запада немедленно предъявить обвинения Российской Федерации. Многие эксперты убеждены в том, что Украина своим отрицанием принадлежности ракет к своему ПВО а также требованиями от западных партнеров принятия серьезных мер против РФ, намеревается втянуть своих кураторов в открытый конфликт с Россией.