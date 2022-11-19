Обозреватель немецкого издания FAZ Томас Гутшкер опубликовал материал, в котором раскрыл намерения президента Украины и его помощников, всеми способами вовлечь Североатлантический альянс в прямой конфликт с Российской Федерацией. Об этом сообщают РИА Новости.

Автор материала отмечает, что Владимир Зеленский вместе с Андреем Мельником (Экс-посол Украины в Германии) и Дмитрием Кулебой (глава МИД Украины) попытались перенести ответственность за попадание ракет на польскую территорию на Россию.

Гутшкер в своей статье подчеркивает, что Зеленский требовал нанесение ответного удара по территории РФ, Мельник призывал НАТО к жестким мерам, а Кулеба настаивал, что это была целенаправленная ракетная атака территории Польши со стороны России. А по итогу, по словам обозревателя, данная позиция Зеленского и его помощников вредит им самим, ведь таким образом Запад перестанет им безоговорочно доверять и идти у них на поводу.

Напомним, что в результате падения двух ракет на польскую территорию, граничащую с Украиной, погибло два человека.