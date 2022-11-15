Как сообщает «Свободная пресса», российские войска начали штурмовать населенный пункт Павловка еще 29 октября. Установить полный контроль над населенным пунктом российским войскам удалось только 14 ноября, все это время шла зачистка Павловки.

Аналитик издания «Свободная пресса» Александр Ситников считает, что Угледарское направление для ВСУ является одним из наиболее сложных. В этот район киевские власти в срочном порядке перебрасывают резервы живой силы и бронетехники. Генерал ВСУ Александр Красноок заявил, что получил от президента Зеленского приказ продвигаться на данном направлении вперед.

По словам военного корреспондента Андрея Руденко, во время штурма и зачистки Павловки украинские военные понесли огромные потери. Военкор заявил, что командование ВСУ даже не забрало своих убитых бойцов с поля боя. Российские войска встретили в Павловке ожесточенное сопротивление бойцов ВСУ, именно поэтому потери украинской стороны оказались очень большими.