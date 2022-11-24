Становится все меньше причин, которые сдерживают Германию на пути к обладанию ядерными «средствами сдерживания», считает доцент Центра немецких и европейских исследований при Джорджтаунском университете Стивен Ф. Сабо в своей статье для The National Interest (NI). Перевод основных положений иностранных публикаций представлен изданием discover24.ru.

По мнению Сабо, проведение российской специальной военной операции на Украине стало удобным поводом, чтобы провозгласить «конец соглашения о безопасности после окончания холодной войны, достигнутого с объединением Германии в 1990 году». Всю политику, сформированную вокруг этого урегулирования, он предлагает счесть «мертвой, включая обязательство Германии не производить и не иметь оружия массового уничтожения».

Недавнее выступление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который много лет был сторонником тесных отношений с Москвой, «ясно дает понять, что Берлин теперь рассматривает Россию как угрозу в обозримом будущем», – пишет Сабо. Соответственно, это вновь подтверждает приверженность Берлина Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и его опоре на американские средства ядерного сдерживания как основу своей политики безопасности.

Тем не менее, Сабо считает: «основные факторы, сдерживающие развитие германских ядерных сил, теперь значительно ослабли. К ним относятся соглашения о контроле над вооружениями, доверие к средствам сдерживания США, отказ Германии от своей гражданской ядерно-энергетической программы, внутреннее сопротивление ядерным силам и опасения, что Германия, обладающая ядерным оружием, возродит «немецкий вопрос» со своими европейскими партнерами. На стратегическом уровне произошла явная смена ролей по сравнению с холодной войной, когда НАТО беспокоило превосходство Советского Союза в обычных вооружениях. Сегодня совершенно очевидно, что главная угроза безопасности Германии и Европы исходит не от обычных вооружений России, а от ядерного шантажа».

Варианты противодействия уже обсуждаются в Вашингтоне и Париже. Обзор ядерной политики США 2022 года допускает возможность применения ядерного оружия первым в американской доктрине, и президент Эммануэль Макрон недавно ясно дал понять, что французские средства сдерживания «предназначены для защиты и защиты территории Франции и не распространяются на ее европейских партнеров».

Как итог, заключает Сабо, помимо своего главного европейского союзника – Франции, «Германия больше не может полагаться на Соединенные Штаты как на стабильного партнера, учитывая дисфункцию американской демократии и усиливающиеся изоляционистские тенденции в Республиканской партии, а также стратегический сдвиг в политике США в отношении Китая».

Автор NI напомнил, что еще в конце 1960-х годов в Германии велась дискуссия о том, следует ли ей иметь ядерные силы, за что выступал министр обороны Франц Йозеф Штраус. Этого удалось избежать благодаря предложению проекта так называемых многосторонних сил (MLF), которые были предложены НАТО в качестве альтернативы независимым ядерным силам Германии.

MLF так и не появились (в основном из-за крайне жесткого противодействия Франции при де Голле), но Германии в качестве компенсации было предоставлено представительство в Группе ядерного планирования НАТО. В период президентства Дональда Трампа «ядерная дискуссия» в Германии возобновилась на фоне новой «утраты доверия к политике США».

К этому добавился еще один ключевой фактор, ограничивающий ядерные возможности Германии, – меры по поэтапному закрытию ее гражданских ядерных энергетических объектов, о которых впервые объявила канцлер Ангела Меркель в 2011 году и которые планировалось завершить в этом году. Теперь решение Берлина закрыть свои АЭС отложено из-за угрозы энергетического кризиса. Запуск военной ядерной программы без действующих АЭС стал бы более сложным и дорогостоящим. В то время как Япония или Иран способны довольно быстро стать ядерными, эта возможность перестала бы относиться к Германии.

Как заметил Штайнмайер, сейчас Германия стоит перед очень трудным выбором. Ядерная Северная Корея, «потенциально» ядерный Иран и перспектива того, что Япония и Южная Корея станут ядерными державами, вызывают вопрос: почему Германия должна оставаться позади, учитывая ее мощь и центральную роль в европейской безопасности?

«Эту идею по-прежнему очень трудно продать немцам», – с сожалением признает Сабо. Существует не только влиятельная Партия зеленых, которая с момента своего основания была антиядерной, но также и сильное пацифистское движение со стороны левых сил, включая правящую Социал-демократическую партию (СДПГ).

«Анналена Бербок с детства выступала против ядерной программы, когда ее семья участвовала в уличных протестах против размещения атомного оружия и АЭС в Германии. С тех пор она твердо придерживалась той же позиции. Однако теперь министр иностранных дел Германии и ее коллеги из Партии зеленых дали понять, что они готовы продлить срок службы атомных станций, если это снизит зависимость от российского газа», – пишет британская The Telegraph.

Влиятельное на Западе издание EurAsian Times, комментируя данный вопрос в своей редакционной статье, отмечает: «Правительство Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем (СДПГ) не только обязалось расходовать не менее двух процентов валового внутреннего продукта страны на нужды обороны, но и поддержало размещение ядерных вооружений НАТО на территории Германии. Публичные дебаты в настоящее время в Германии также показывают, что по мере ухудшения международной обстановки в области безопасности военные варианты и новые ядерные вооружения становятся все более привлекательными для политических лидеров».

Еще при Меркель из консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) раздавались призывы к «евросдерживанию» (независимости от ядерного оружия США через НАТО). Эти проекты указывали, что Германии «не обязательно» создавать свое ядерное оружие в нарушение ДНЯО, и сводились к «поддержке и финансированию» тех европейских стран, которые уже имеют ядерное оружие, – Франции и Великобритании.