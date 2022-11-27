Как сообщает «Московский Комсомолец», складывается стойкое ощущение, что экономические рычаги воздействия западных стран против России, которые выражаются в антироссийских санкциях, постепенно исчерпываются. Однако европейские лидеры решили использовать новые методы для воздействия на российского лидера Владимира Путина.

Новые методы воздействия выражаются в признании Европейским парламентом несколько дней назад Российской Федерации в качестве «страны-спонсора терроризма». Примечательно, что парламент Нидерландов уже повторил действия Европейского парламента. Также немецкий парламент уже объявил, что на следующей неделе будет голосовать по поводу резолюции о признании голодомора сталинской эпохи геноцидом украинцев.

Получается, что западный мир решил объявить идеологическую войну Российской Федерации, которая не имеет никаких мгновенных последствий, однако нацелена на игру в долгую. В противовес этому, Владимир Путин уже произнес свою речь 30 сентября, в которой он заявил, что нет ничего в мире сильнее, чем стремление русских людей Донбасса, Херсона и Запорожья вернуться в единое, подлинное, историческое Отечество.

Также российский парламент принял закон о защите традиционных ценностей, что прямо свидетельствует о том, что идеологическая схватка России и Запада только начинается. И скорее всего она продлиться и после завершения боевых действий на территории Украины.