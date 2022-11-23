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Как сообщает портал «Военное обозрение», ракеты вооруженных сил Российской Федерации, которые должны были уже давно «закончиться» по заявлению украинских чиновников разного уровня, были замечены сегодня в небе над разными регионами Украины.

Мощные взрывы прогремели в Львовской и Винницкой областях. Местные власти нескольких районов Львовской области сообщили об отсутствии электричества после взрывов. При том, что все последние дни местные власти занимались ремонтом последствий предыдущих ракетных ударов.

Украинские СМИ уже сообщили, что во всех районах Львова пропало электричество. Также глава Винницкой администрации заявил, что в области ракетными ударами было поражено несколько объектов энергетической инфраструктуры.

Также приходят сообщения о пожарах, которые начались после ракетных ударов, в городе Киев и нескольких районах области.

В результате ракетных ударов были выведены из строя железнодорожные перевозки в большинстве областей Украины, в том числе и во Львовской области. Также пришли сообщения и о прилетах на территории Одесской и Днепропетровской областей.

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