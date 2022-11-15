ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За успешное выполнение боевых задач военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации получают денежное поощрение. Это относится и к уничтожению военной техники ВСУ либо ее захвата. Максимальную выплату, которую может заработать российский боец за успешно выполненную боевую задачу – это 300 тысяч рублей. Такая сумма выделяется за уничтоженный военный самолет вооруженных сил Украины.

По информации, предоставленной «Российской газетой», украинский вертолет оценен в сумму 200 тысяч рублей, а за сбитый беспилотный летательный аппарат можно получить 50 тысяч рублей. Премии выплачивают также и за ликвидацию боевой техники противника наземного назначения. Так за танк ВСУ можно получить до 100 тысяч рублей.

Уничтожение боевой машины пехоты и боевой машины десанта может принести премию военнослужащему в размере 50 тысяч рублей. В такую же сумму оценена следующая техника ВСУ: комплексы «Бук», «Оса», «Тор», установки РСЗО, САУ, БТР и прочие наземные вооружения.

Вам может понравиться

RusVesna сообщила информацию о сражении батальона «Спарта» за село Водяное

Как сообщает издание RusVesna, батальон Донецкой Народной Республики «Спарта» продолжает вести наступательные действия на позиции противника в районе села Водяное, расположенного недалеко от Донецка. Украинские боевики несут значительные потери, как

В Сети опубликовали только «одобренные» фото и видео с посещения Зеленским Херсона

Как сообщает «Царьград», украинские средства массовой информации опубликовали фото и видео материалы, на которых показано посещение Херсона украинским президентом Зеленским. Несмотря на тот факт, что все материалы публиковались только по

Российские конструкторы разрабатывают новую модификацию ТОС-1А «Солнцепек» с увеличенным радиусом стрельбы

На телеканале «Звезда» в эфире программы «Военная приемка» Денис Петров, занимающий должность главного инженера АО «Омсктрансмаш», заявил, что в настоящий момент на заводе идет разработка новой модификации тяжелой огнеметной системы