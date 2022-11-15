За успешное выполнение боевых задач военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации получают денежное поощрение. Это относится и к уничтожению военной техники ВСУ либо ее захвата. Максимальную выплату, которую может заработать российский боец за успешно выполненную боевую задачу – это 300 тысяч рублей. Такая сумма выделяется за уничтоженный военный самолет вооруженных сил Украины.

По информации, предоставленной «Российской газетой», украинский вертолет оценен в сумму 200 тысяч рублей, а за сбитый беспилотный летательный аппарат можно получить 50 тысяч рублей. Премии выплачивают также и за ликвидацию боевой техники противника наземного назначения. Так за танк ВСУ можно получить до 100 тысяч рублей.

Уничтожение боевой машины пехоты и боевой машины десанта может принести премию военнослужащему в размере 50 тысяч рублей. В такую же сумму оценена следующая техника ВСУ: комплексы «Бук», «Оса», «Тор», установки РСЗО, САУ, БТР и прочие наземные вооружения.