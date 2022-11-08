Политолог Юрий Самонкин прокомментировал тот факт, что губернатор Александр Беглов оказался на третьем месте в рейтинге влияния глав субъектов России.

Как полагает эксперт, мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров абсолютно заслуженно заняли первое и второе место соответственно. Оба лидера проявили себя с лучшей стороны.

«Что же касается Беглова, то лично я не считаю, что он должен быть в тройке лидеров, потому что он очень сильно уступает в плане развития самого Петербурга: на протяжении 2021-2022 годов мы видели абсолютный провал социальной политики, начиная от уборки снега, логистики, заканчивая мусорной реформой, далее мы видели провалы в частичной мобилизации», – поделился Самонкин.

Он также сделал акцент на том, что Беглов существенно уступает лидерам списка и не совсем понятно, за какие заслуги он был включен в этот рейтинг.

«Он замыкает ТОП-3, опережая даже руководителя Московской области, который, в отличие от него, делает намного больше, каждую неделю выступает перед СМИ, отчитывается о своей деятельности. Беглова мы не слышим», – отметил Самонкин.

Эксперт призвал губернатора Петербурга доказать свою позицию делом. Ведь рейтинг можно поставить любой, а Северная столица продолжит страдать от его деяний.

«Не красивыми картинками и рейтингами надо доказывать свою успешность, а делами. Сейчас люди оценивают руководителей по конкретным делам и судят по конкретным делам, а не по каким-то номинациям, статуэткам, премиям, сертификатам и так далее», – резюмировал политолог.

Ранее СМИ сообщали, что глава Смольного мог заплатить 1,5 млн рублей за высокую позицию в этом рейтинге.