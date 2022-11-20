Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на американское издание The Washington Post, украинские подразделения вышли на линию обороны по реке Днепр в Херсонской области, что заставляет командование ВСУ теперь искать слабые места в обороне российских войск на других направлениях.

Американское издание взяло интервью у одного из бойцов 92-ой механизированной бригады ВСУ по имени Андрей, который принимал участие в недавней атаке в направлении Сватово. На вопрос американских журналистов о ходе наступления украинский военнослужащий ответил, что его подразделению было очень и очень тяжело.

Группа военнослужащих ВСУ, в которую входил Андрей, попала в засаду российского подразделения спецназа. Американское издание пишет, что именно российские отряды специального назначения с современной экипировкой и разведывательными БПЛА представляют самую большую опасность для ВСУ.

Также военнослужащие ВСУ пожаловались американским журналистам на плохие погодные условия. В условиях затяжных дождей проселочные дороги становятся настоящим бездорожьем, где тяжело пройти даже гусеничной технике.