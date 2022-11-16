Издание «Взгляд» опубликовало материал, в котором описала ситуацию, связанную с ракетным ударом по польской территории. Автор статьи сообщает, что польское правительство проводило экстренные собрания внутри своего государства, а также связывалось с представителями НАТО. Изначально они пришли к выводу, что ракета является «российской». Однако, чуть позже о том, какое происхождение имеет данная ракета, они не заявляли, а уточнили, что это еще не определено.

Если брать во внимание обломок ракеты, который был показан одним из польских экспертов Ярославом Вольским, то можно уверенно заявить, что это была ракета ЗРК С-300ПТ, имеющая индекс 5В55Р. Максимальная граница ее поражения 90 км. Исходя из этого можно сделать вывод, что данная ракета была выпущена украинским ПВО по каким-либо воздушным целям. В итоге, можно предположить, что произошел сбой.

Россия даже теоретически не могла выпустить данную ракету, так как ближайшим районом российской территории является Брянская область. Но это целых 600 км. А такое расстояние ракеты данного типа просто не могут пролететь.