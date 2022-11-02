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По мнению обозревателя Виктории Никифоровой, выборы в Конгресс США, назначенные на 8 ноября, могут спровоцировать начало гражданской войны. Об этом журналист опубликовала материал на портале РИА Новости.

Перед началом голосования активисты обеих политических сил проявляют в сторону друг друга необычайную агрессию. Происходит раскол общества по штатам, городам и даже семьям. Обстановка является очень накаленной еще из-за того, что многие американцы владеют огнестрельным оружием. И хотя избирательные участки имеют пуленепробиваемые стекла и сетчатые заграждения, это все равно не может защитить сотрудников от возможных нападений граждан.

Автор отмечает тот факт, что грядущие выборы в Конгресс США вполне могут послужить началом полноценной гражданской войны. Не важно, какая из партий одержит победу. Процесс уже запущен, а это значит, что результат в любом случае не устроит половину страны.

8 ноября может стать «кровавым днем» в истории США, ведь есть большая вероятность того, что общество полностью разделится напополам, отмечает в своем материале журналист.

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