Как сообщают РИА Новости со ссылкой на офицера НМ ЛНР Андрей Марочко, вооруженные силы Украины начали продвигать бронетехнику к нескольким участкам фронта. Он уточнил, что украинские группировки усиливают военной техникой свои плацдармы по направлению Сватово-Кременная. Также они стягивают технику по направлениям Лисичанск и Пропасная. Марочко уточняет, что украинские боевики регулярно предпринимают действия по прорыву в вышеуказанные населенные пункты.

Стоит отметить, что населенный пункт Кременная располагается на приграничной территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Через данный населенный пункт простирается дорога в сторону города Красный Лиман и Славянск.

Город Кременная окружен лесной зоной, как естественного, так и искусственного насаждения. Этот город в народе прозвали «легкими Донбасса». А с апреля текущего года в ходе СВО населенный пункт стал подконтрольным ЛНР. До начала боевых действий население Кременной составляло около 19 тыс. человек.