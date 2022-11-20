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Как сообщает портал ctnews.ru со ссылкой на Авиа.про, в Сети была опубликована видеозапись представителями ВСУ, на которой запечатлен момент поражения военного самолета с помощью зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Украинская сторона заявила, что это видео является первым зарегистрированным случаем, когда в условиях реальных боевых действий комплекс NASAMS поразил истребитель.

Видео набирает большое количество просмотров в Сети, однако США не спешат подтверждать его достоверность. Представители ВСУ заявили, что события происходили в районе Бахмута. Однако оказалось, что дата съемки видео датирована мартом 2022 года. Соответственно в это время на территории Украины ЗРК NASAMS еще не было.

Один из американских читателей написал, что такими ложными информационными вбросами ВСУ только ухудшает отношение США к Украине, что может привести к сокращению предоставляемой военной и финансовой помощи.

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