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Как сообщают средства массовой информации в Украине со ссылкой на оперативное командование ВСУ «Юг», в результате ракетной атаки со стороны ВС РФ в порту Очакова было уничтожено два буксира. По заявлениям киевских властей буксиры использовались для перевозки барж с зерном, которое потом вывозилось в рамках «зерновой сделки».

С российской стороны от Минобороны подтверждения данной ракетной атаки не приходило. Однако стоит напомнить, что именно при участии гражданских судов, которые перевозили сельскохозяйственную продукцию из украинских портов в рамках «зерновой сделки», была совершена атака с применением беспилотных надводных аппаратов на корабли черноморского флота, которые стояли на рейде в порту города Севастополь.

Напомним, что вчера Министерство обороны РФ сообщало об успешном уничтожении центра подготовки сил специальных операций вооруженных сил Украины, который располагался в Очакове.

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