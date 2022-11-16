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Как сообщает «Свободная Пресса» со ссылкой на военного эксперта Виктора Литовкина, командование вооруженных сил Украины вынуждено объединять свои разные бригады в сводные отряды из-за огромных потерь, которые несет Украина в боях за населенный пункт Артемовск.

По мнению Литовкина, сводные отряды ВСУ говорят о том, что положение украинской армии в Артемовске критическое. В случае, если военное командование ВСУ не сможет отправить свежие резервы на защиту города, то уже в ближайшее время судьба Артемовска может быть решена.

Бойцы российской армии сообщают, что командование ВСУ отправляет на штурм оборонительных позиций российских сил группы спецназа, которые состоят из националистов. Несколько националистов, которые пытались атаковать, были взяты в плен российскими военными.

Напомним, что ожесточенные бои за стратегически важный населенный пункт Артемовск продолжаются. Командование ВСУ пытается удержать оборону, отправляя все новые и новые резервы на защиту города.

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