Информационное агентство ТАСС, ссылаясь на председателя движения «Мы вместе с Россией» и члена главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимира Рогова, сообщило, что в попытке ДРГ совершить прорыв линии боевого соприкосновения в Пологовском районе Запорожской области, ВСУ понесли потери как в военной технике, так и в живой силе. Сообщается, что на данном направлении погибло около 40 украинских боевиков а также уничтожено несколько единиц военной техники.

Рогов отметил, что была пресечена попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы ВСУ. Военные ВС РФ полностью уничтожили данную группировку. По его словам, ликвидировано 40 человек личного состава, несколько военных пикапов и бронеавтомобили.

Стоит отметить, что вооруженные силы Украины продолжают накапливать силы на данном направлении. Сообщается, что по данным некоторых источников, командование ВСУ планирует совершить прорыв к Запорожской атомной электростанции.