Как сообщает портал «Русская весна», 21 ноября в ночное время военнослужащие ВСУ произвели обстрел из реактивных система залпового огня территорию населенных пунктов Макеевка и Алчевск, которые находятся на территории ДНР и ЛНР соответственно.

Бойцы вооруженных сил Украины при помощи РСЗО HIMARS нанесли ракетный удар по территории нефтебазы, которая расположена в населенном пункте Макеевка. В результате ракетного удара было убито два мирных жителя. Спасательные службы Донецкой Народной Республики приступили к ликвидации пожара на нефтебазе.

Также военные корреспонденты сообщают о мощном обстреле со стороны ВСУ населенных пунктов Горловка и Донецк. На протяжении всей ночи и утра были слышны звуки прилетов, а также звуки работы систем ПВО. Утром обстрелы продолжились.

От обстрелов больше всего страдает западная и северная часть города Донецк. По городу артиллеристы ВСУ работают ствольной артиллерией калибра 155 и 152 мм.