Как сообщает «Свободная пресса», одна часть российских и украинских экспертов придерживается мнения, что следующим этапом спецоперации на территории Украины станет заморозка боевых действий по так называемой «формуле Салливана». Однако другая часть экспертов уверена, что в зимний период начнется очередная горячая фаза конфликта.

Американский Институт изучения войны (ISW) также выражает мнение своих военных экспертов, что зимняя погода не станет преградой для продолжения боевых действий на территории Украины. По их мнению, после того, как осенняя грязь замерзнет и обе стороны пополнят свои военные запасы, то активная фаза боевых действий будет продолжена.

А вот один из админов 93-й бригады ВСУ считает, что российское военное командование сейчас находится в точно такой же ситуации, как и ВСУ в 2014 году. По его мнению, сейчас на линии фронта находится примерно 85 тысяч мобилизованных бойцов РФ, которые получают реальный боевой опыт. В случае приостановки активных боевых действий, остальные 200 тысяч мобилизованных успеют пройти обучение на полигонах и получить реальный боевой опыт на линии боевого разграничения. В таком случае, в скором времени боеспособность российской армии вырастет в разы уже к новому году. И тогда у ВСУ начнутся реальные проблемы на поле боя.