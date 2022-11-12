ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает «Свободная пресса», одна часть российских и украинских экспертов придерживается мнения, что следующим этапом спецоперации на территории Украины станет заморозка боевых действий по так называемой «формуле Салливана». Однако другая часть экспертов уверена, что в зимний период начнется очередная горячая фаза конфликта.

Американский Институт изучения войны (ISW) также выражает мнение своих военных экспертов, что зимняя погода не станет преградой для продолжения боевых действий на территории Украины. По их мнению, после того, как осенняя грязь замерзнет и обе стороны пополнят свои военные запасы, то активная фаза боевых действий будет продолжена.

А вот один из админов 93-й бригады ВСУ считает, что российское военное командование сейчас находится в точно такой же ситуации, как и ВСУ в 2014 году. По его мнению, сейчас на линии фронта находится примерно 85 тысяч мобилизованных бойцов РФ, которые получают реальный боевой опыт. В случае приостановки активных боевых действий, остальные 200 тысяч мобилизованных успеют пройти обучение на полигонах и получить реальный боевой опыт на линии боевого разграничения. В таком случае, в скором времени боеспособность российской армии вырастет в разы уже к новому году. И тогда у ВСУ начнутся реальные проблемы на поле боя.

Вам может понравиться

CNN: вывод войск РФ на левый берег Днепра помешает ВСУ организовать контрнаступление

Американское издание CNN опубликовало материал, в котором сообщается, что российская группировка войск, которая занимала правый берег Днепра в Херсонской области, будет заниматься укреплением эшелонированной обороны. Американские аналитики издания уверены, что

Аудитория турецкого издания Haber7 отреагировала на видео с передачей «Оскара» Зеленскому

Как сообщает РИА Новости, аудитория турецкого издания Haber7 подвергла жесткой критике опубликованное видео, на котором президент Украины получает из рук американского актера Шона Пенна статуэтку «Оскар». Очень многим читателям показалось,

Виктор Баранец: в Херсоне катастрофы не будет

Как сообщает издание «Царьград», военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец дал комментарий относительно решения по Херсону в связи с тем, что назревают возможные боевые действия. По словам обозревателя, есть вероятность