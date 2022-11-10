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По сообщению РИА Новости, отвод вооруженных сил России с правобережья Херсонщины на левый берег Днепра стоило ожидать. На протяжении нескольких недель продолжались меры по эвакуации мирных граждан. На официальном уровне говорилось, что правобережье ждут непростые времена. О том, что необходимо было принять такое сложное решение, командование ВС РФ заявило на  официальном уровне.

Обозреватель издания считает, что Россия должна была отойти на левобережье Херсонской области. Дело в том, что вооруженные силы Украины решили практиковать старые методы – брать живой массой. Не смотря на то, что украинская армия массово теряет личный состав, не считаясь с немыслимыми потерями.

Данное решение по Херсону имеет стратегические выгоды. Но самое главное ВС РФ сберегут жизни своим солдатам.

В завершении автор материала подчеркивает, что сейчас Россия ушла из Херсона, однако она обязательно вернется с новыми силами, так как всегда возвращается за своим.

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