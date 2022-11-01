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Как сообщает деловая газета Взгляд, в СМИ появляется все больше и больше доказательств того, что Британия принимала активное участие в организации двух террористических актах, направленных против России. Атака беспилотными аппаратами на корабли Черноморского флота и подрыв двух веток газопровода «Северный поток» не обошлись без рук британской MI-6. Причем, по распространяющейся в СМИ информации, сразу же после совершения подрыва газопроводов британский премьер Лиз Трасс поспешила доложить о проделанной работе госсекретарю США, используя при этом свой личный iPhone.

Представитель российского МИД Мария Захарова обратилась к властям Великобритании с требованием дать объяснения по поводу переписке Трасс и Блинкена. Также Путин делал заявление, что взрыв на газопроводе, который находится в зоне экономических интересов Швеции, Дании и Германии, является очевидным терактом, на который европейские страны, почему-то закрывают глаза.

Очередное обострение во взаимоотношениях с Лондоном у Москвы произошло после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота. По мнению многих экспертов и аналитиков, Россия должна изменить свое поведение во внешней политике. Российские дипломаты должны систематически требовать от всех возможных международных организаций давления на официальные власти Великобритании по вопросам причастности к терактам.

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