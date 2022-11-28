Издание «Военное дело» сообщает, что войска ВС РФ смогли занять уже половину населенного пункта Курдюмовка, находящегося в Донецкой Народной Республике. Такую информацию опубликовал в своем Телеграм-канале военный эксперт Юрий Подоляка.

По словам Подоляки, населенный пункт Курдюмовка расположен на возвышенности. Это является немаловажным фактором для ведения боевых действий. Именно поэтому освобождение данного поселка очень важно для подразделения российской армии. Аналитик уверен, что динамика наступательной операции является положительной. Также он отмечает, что подобного рода ситуация сложилась в таких соседствующих населенных пунктах, как Озаряновка и Зеленополье.

Как отмечает Юрий Подоляка, у вооруженных сил Украины на данном направлении нет больших резервов. Большая часть украинских подразделений, находящихся под городом Херсон, была перенаправлена на восток от Харькова. По словам эксперта, киевское руководство, скорее всего, данное направление считает особо важным. Именно поэтому там они концентрируют все свои резервы.