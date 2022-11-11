Бизнесмен Иван Орынчук арестован по подозрению в хищениях при работе на объектах Кремля. Ранее он удостоился грамоты от губернатора Александра Беглова «за добросовестный труд и большой личный вклад в восстановление города-побратима Мариуполя».

В пятницу Басманный суд Москвы арестовал бизнесмена, главу ООО «Петербургский Ренессанс» Ивана Орынчука и его сестру и бывшую сотрудницу фирмы Оксану Орынчук. В рамках дела СК РФ проверил авансовые платежи, поступившие по контрактам ФСО. Таким образом следователи выявили хищение в размере 70,4 млн рублей. Оксане предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ее брат, Иван Орынчук, занимается восстановлением Мариуполя. Также правительство Петербурга вручило ему, как главе РНК «Технострой», почетную грамоту.

Напомним, ранее стало известно, что Петербург стал городом-побратимом Мариуполя. Северная столица взяла на себя восстановительные работы. Финансирование проходит через Фонд Победа.

Орынчук получал контракты на подрядные работы в Мариуполе. Наиболее вероятно, они шли через тот же фонд. На это указывают найденные журналистами данные. Так, после включения организации в цепочку восстановительного проекта, на сайтах появились объявления о поиске специалистов строительного сектора. Вакансии публиковал в том числе и «Технострой».

Эксперты не раз критиковали Фонд «Победа». Они отмечали, что организация может стать инструментом отмывания денег для губернатора Александра Беглова и его окружения.