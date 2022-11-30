Как сообщает в своем материале портал Lenta.ru, начало проведения специальной военной операции было неизбежной кульминацией не только напряженных отношений между Россией и Украиной, но и всей системы международных взаимоотношений, которые сложились исторически по итогам Второй мировой войны.

Российская Федерация была вынуждена прибегнуть к радикальному решению вопроса по обеспечению безопасности своих западных границ, чтобы не дать военному блоку НАТО расшириться дальше на восток. Однако последствия специальной военной операции Российской Федерации теперь будут определять не только будущее Украины, но и последующий геополитический вектор развития самой России.

По мнению Тимофея Бордачева, занимающего должность научного руководителя Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, вся архитектура безопасности в Европе была построена на единоличном доминировании США и полном исключении любых интересов Российской Федерации. Поэтому, по мнению эксперта, теперь России приходится выступать в роли тарана, который должен разрушить старую отжившую систему старого миропорядка.