Как сообщает Daily Express, Североатлантический альянс возобновил так называемую «подводную охоту» на российские субмарины. Обозреватель издания по имени Йен Баллантайн придерживается мнения, что любые российские «исследовательские» подводные корабли могут нести потенциальную опасность странам НАТО.

Главной опасностью, по мнению Баллантайна, является угроза повреждения подводных кабелей, которые обеспечивают доступов в Интернет всю Великобританию. Ведь боевая группировка ВМС России включает в себя не только надводные корабли и субмарины, но также и целые «плавбазы».

Обозреватель Daily Express пишет, что российское военное командование проявляет интерес к британской субмарине «Трайдент», которая несет на борту ядерные боеголовки. Для того, чтобы российские военные не смогли получить никакой информации о данной субмарине, американский флот ведет постоянное патрулирование территориальных вод Великобритании.