Как сообщает в своем материале РИА Новости, заместитель командира взвода, который использует позывной «Лена», докладывает об уничтожение большого количества иностранных наемников, преимущественно из Польши, российскими артиллеристами в Харьковской области.

Российский военный рассказывает, что около пяти дней назад вооруженный силы Украины силами до одной тысячи иностранных наемников при поддержке бронетехники пошли на прорыв российских оборонительных позиций. В результате артиллерия армии РФ всю ночь без остановки отрабатывала по наступающим порядкам иностранных подразделений, подконтрольных киевским властям. Боец с позывным «Лена» докладывает, что лишь немногим наемникам удалось отступить на исходные позиции, остальные были уничтожены.

Он уточняет, что многие наступающие бойцы ВСУ просто бросали технику на поле боя и пытались укрыться от артиллерийского обстрела. Но благодаря сплоченной работе российских артиллеристов не у многих иностранных бойцов получилось это сделать.