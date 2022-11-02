ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает в своем материале РИА Новости, заместитель командира взвода, который использует позывной «Лена», докладывает об уничтожение большого количества иностранных наемников, преимущественно из Польши, российскими артиллеристами в Харьковской области.

Российский военный рассказывает, что около пяти дней назад вооруженный силы Украины силами до одной тысячи иностранных наемников при поддержке бронетехники пошли на прорыв российских оборонительных позиций. В результате артиллерия армии РФ всю ночь без остановки отрабатывала по наступающим порядкам иностранных подразделений, подконтрольных киевским властям. Боец с позывным «Лена» докладывает, что лишь немногим наемникам удалось отступить на исходные позиции, остальные были уничтожены.

Он уточняет, что многие наступающие бойцы ВСУ просто бросали технику на поле боя и пытались укрыться от артиллерийского обстрела. Но благодаря сплоченной работе российских артиллеристов не у многих иностранных бойцов получилось это сделать.

 

Вам может понравиться

Вашингтон пообещал отправить в Киев новые «подарки»

Как сообщает РИА Новости, официальные власти США обещают Киеву новые поставки вооружений, которые помогут улучшить защиту критических инфраструктурных объектов от атак с воздуха. Однако, как обычно, украинская сторона заявляет, что

Поддубный сообщает о взятии под контроль российскими войсками переправ в Павловке

Как сообщает NVL, военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что российским войскам удалось установить контроль над переправой через речку Кашлагач, которая течет вдоль северных окраин населенного пункта Павловка. Таким образом, подтверждается

На фронте под Донецком уже почти не осталось военнослужащих ВСУ

Как сообщает портал «Русская весна», российские военные корреспонденты докладывают, что на линии фронта южнее от Донецка уже нет украинских военнослужащих, поэтому в бой вынуждены вступать наемники из разных стран. Как