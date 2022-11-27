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Как сообщает издание «Военное обозрение», на фронте сейчас идут обильные дожди, что приводит к затоплению окопов пехоты на фронте. О чем свидетельствуют недавно опубликованные фотографии украинских военных под Артемовском, которые сидят в окопах по колено в грязи и воде.

Украинская военная пропаганда даже начала публиковать фотографии солдат ВСУ сравнивая их стойкость и героизм с лишениями и бытом солдат «Антанты», которые принимали участие в битве за Верден во время первой мировой войны.

В то же самое время в Сети были опубликованы кадры, где показываются обустроенные фронтовые позиции военнослужащих Российской Федерации. Российские солдаты самостоятельно выкопали в своих окопах землянку и обустроили ее стены и пол пустыми ящиками для хранения боекомплекта. Также установили в своей землянке буржуйку, а немного вдалеке разместили палатку с генератором, которая используется в качестве бани.

Поэтому создание комфортных бытовых условий на передовой зависит в первую очередь от самих военнослужащих. Поэтому героизация бездельничества украинских военных выглядит как минимум странно.

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