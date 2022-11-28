Как сообщает Министерство обороны России, 27 ноября был нанесен удар по железнодорожной станции Моисеевка, который находится в окрестностях населенного пункта Кривой Рог.

Российские военные нанесли ракетный удар по железнодорожной станции, как раз в тот момент, когда военнослужащие 17-й бронетанковой бригады вооруженных сил Украины занимались погрузкой бронетехники на железнодорожные платформы. В результате взрыва было уничтожено примерно 100 человек личного состава, 8 единиц бронетехники и 5 легковых автомобилей ВСУ.

Также было повреждено железнодорожное полотно, в результате чего местные власти были вынуждены остановить движение поездов в районе Кривого Рога. Сообщается, что военнослужащие 17-й бригады ВСУ должны были отправиться на левобережье Украины для усиления войск, которые находятся на линии фронта. Однако после ракетного удара ВС РФ украинское командование вынуждено менять свои планы.