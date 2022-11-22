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Военный корреспондент Александр Сладков заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что в зоне проведения специальной военной операции российские подразделения начали получать новую военную технику.

По словам военкора Сладкова, в зоне СВО налажены поставки самой современной техники в подразделения, которые находятся на передовых позициях. Российские военные сейчас получают новые беспилотные летательные аппараты различного назначения, новые системы для ведения разведки и барражирующие боеприпасы. Сладков заявил, что именно такие военные поставки в достаточных количествах могут в значительной степени приблизить общую победу.

Также Сладков в эфире рассказал, что российские войска сейчас накапливают вооружение для массированного наступления. На передовой в боевых действиях принимают участие абсолютно все силовые структуры и ведомства страны: регулярная армия, Росгвардия, пограничники, ЧВК «Вагнер» и другие подразделения силовиков. По словам Сладкова, наступательный потенциал российских сил увеличивается с каждым днем.

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