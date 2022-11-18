Как сообщает издание «Газета.ru», британский парламентарий Крис Эванс, занимающий пост министра обороны в теневом правительстве, выступил с обвинением в сторону действующего правительства, которое разместило государственный заказ на строительство вспомогательных судов для Королевского флота Великобритании на испанских судостроительных заводах.

Крис Эванс сравнил такие действия британского правительства с созданием новой «непобедимой испанской армады» (напомним, что так называли испанский флот, который напал на Англию в 1588 году).

Эванс утверждает, что размещая заказ на сумму в 1,9 миллиарда долларов на заводах иностранного государства, действующее правительство лишает свою собственную страну 6 тысяч рабочих мест, которые могли бы быть созданы на британских верфях.

Сообщается, что несколько судов сопровождения для флота Великобритании будут частично собраны на испанских верфях компании Navantia, которые расположены в городе Кадис. А остальная сборка будет произведена уже в британском Белфасте.