В Сети появились видеокадры со Сватовского направления, которые были сняты 14 ноября. На видео можно увидеть, как российская авиация уничтожает колонну 92-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины. Издание «Русская весна» опубликовало на своем портале данную видеозапись.

Согласно информации издания, атаки противнику были нанесены при помощи управляемых ракет противотанкового ракетного комплекса «Вихрь» вертолетными частями Западного военного округа. Известно, что российским военным удалось обезвредить пять танков а также другую бронированную технику. Сообщается, что удалось ликвидировать также и часть личного состава противника. Украинская колонна продвигалась в направлении населенного пункта Кузеновка.

Противотанковый ракетный комплекс Вихрь был специально разработан для вертолетов Ка-50, Ка-52, штурмовых самолетов Су-25Т, военных катеров и малых патрульных кораблей. Предназначение ПТУР – ликвидация бронетехники и малоскоростных воздушных целей.