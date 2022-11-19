Как сообщает издание «Коммерсантъ», группа VK займется разработкой собственного игрового движка, который должен быть готов уже к 2025 году. Компания планирует выпустить на рынок свой игровой инструментарий для того, чтобы потом продать его «Ростеху».

Одновременно с дебютом игрового движка должна быть представлена и первая демонстрационная игра на нем. Непосредственно к началу процесса разработки VK должен приступить уже с января 2023 году. В сентябре 2023 году должен быть готов визуализатор графики игрового движка. А в апреле 2025 проект должен быть полностью готов.

В разработку проекта группа VK планирует инвестировать 2,8 миллиарда рублей из собственных средств. Планируется выпуск платной и бесплатной версий продукта, а также специальных дополнений за отдельную плату. Специалисты компании планируют привлечь к своему будущему продукту не только создателей игр, но также и авторов мультимедиа продуктов, таких как реклама и кино.